"Сфотографируйте 10 пенисов": В США студенты обвинили известного фотографа в неподобающем поведении

9 апреля, 2018, 21:41

Николас Никсон, 70-летний фотограф и преподаватель Массачусетского колледжа искусств и дизайна, уволился после того, как более 20 бывших студентов и моделей обвинили его в "сексуализации" учебного процесса и неподобающем поведении

Расследование об этом опубликовала газета The Boston Globe.

Один из опрошенных изданием студентов рассказал, как однажды Никсон дал ему и другим ученикам задание: девушки должны были сфотографировать десять пенисов, а мужчины - десять вагин. Затем Никсон якобы сказал: "Почему бы вам не начать выполнять эту задачу, просто снимая друг друга?"

Еще несколько девушек подтвердили, что неоднократно получали от Никсона фотографии его собственных гениталий, другие рассказали о его регулярных намеках на секс и просьбы попозировать для него частично или полностью обнаженными.

Фотограф также постоянно позволял себе пошлые высказывания во время уроков: "У тебя просто потрясающая задница", - вспоминает слова Никсона одна из студенток. - О чем бы вы с ним не говорили, было ощущение, что рано или поздно все сведется к сексу ".

Три модели, которые сотрудничали с фотографом в разные годы, рассказали, что от него поступали предложения о сексе. При этом модели отмечают, что, получая отказ, никаких насильственных действий Никсон не делал.

Узнав о подготовленном расследовании, преподаватель сам связался с журналистами еще до публикации материала. "Я всегда поощряю студентов, чтобы они брали и использовали свою сексуальность, более того - применяли это в своей работе, - говорил фотограф. - Но я никогда ни на кого не давил, не касался и не делал ничего личного".

Чуть позже Никсон послал в The Boston Globe заявление, в котором все-таки принес извинения: "Я понял, что мне нужно было ограничивать себя в гораздо большей степени. Я приношу глубокие извинения тем студентам, которых это коснулось".

Николас Никсон - американский документальный фотограф и портретист. Его работы публиковались в самых западных изданиях, участвовали во множестве выставок в крупных американских музеях и галереях. В их числе - Национальная галерея искусств в Вашингтоне и Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Самый известный проект Никсона - The Brown Sisters. Это серия портретов сестер, которых фотограф снимал в течение 40 лет.