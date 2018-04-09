"Сфотографируйте 10 пенисов": В США студенты обвинили известного фотографа в неподобающем поведении
Расследование об этом опубликовала газета The Boston Globe.
Один из опрошенных изданием студентов рассказал, как однажды Никсон дал ему и другим ученикам задание: девушки должны были сфотографировать десять пенисов, а мужчины - десять вагин. Затем Никсон якобы сказал: "Почему бы вам не начать выполнять эту задачу, просто снимая друг друга?"
Еще несколько девушек подтвердили, что неоднократно получали от Никсона фотографии его собственных гениталий, другие рассказали о его регулярных намеках на секс и просьбы попозировать для него частично или полностью обнаженными.
Фотограф также постоянно позволял себе пошлые высказывания во время уроков: "У тебя просто потрясающая задница", - вспоминает слова Никсона одна из студенток. - О чем бы вы с ним не говорили, было ощущение, что рано или поздно все сведется к сексу ".
Три модели, которые сотрудничали с фотографом в разные годы, рассказали, что от него поступали предложения о сексе. При этом модели отмечают, что, получая отказ, никаких насильственных действий Никсон не делал.
Узнав о подготовленном расследовании, преподаватель сам связался с журналистами еще до публикации материала. "Я всегда поощряю студентов, чтобы они брали и использовали свою сексуальность, более того - применяли это в своей работе, - говорил фотограф. - Но я никогда ни на кого не давил, не касался и не делал ничего личного".
Чуть позже Никсон послал в The Boston Globe заявление, в котором все-таки принес извинения: "Я понял, что мне нужно было ограничивать себя в гораздо большей степени. Я приношу глубокие извинения тем студентам, которых это коснулось".
Николас Никсон - американский документальный фотограф и портретист. Его работы публиковались в самых западных изданиях, участвовали во множестве выставок в крупных американских музеях и галереях. В их числе - Национальная галерея искусств в Вашингтоне и Музей современного искусства в Нью-Йорке.
Самый известный проект Никсона - The Brown Sisters. Это серия портретов сестер, которых фотограф снимал в течение 40 лет.
- В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.
- 10 октября 2017 года он был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.
- Власти Франции лишили его ордена Почетного легиона, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера из своего состава.
- В начале ноября секс-скандал разразился и вокруг Кевина Спейси - после обвинений со стороны актера Энтони Реппа в домогательствах в 1986 году, когда Репп был несовершеннолетним.
- За это актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик".
- Кроме Реппа, в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
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