"Политическая взятка за лояльность к России": Порошенко обратился к Германии в отношении "Южного потока"

9 апреля, 2018, 14:31

Германии не стоит заключать соглашения с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, передает Deutsche Welle.

По его словам, строительство газопровода является "чисто политическим проектом", который финансируется за счет российской власти.

"Извините за резкие слова, но "Северный поток-2 "- это политическая взятка за лояльность к России", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Россия является "крайне ненадежным партнером", а реализация этого проекта приведет к экономической и энергетической блокаде Украины. Зато, транзит газа через Украину будет стоить намного дешевле и "может быть легко и выгодно модернизированный".

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в" Северный поток-2 ", - подытожил Порошенко.

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