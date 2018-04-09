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"Политическая взятка за лояльность к России": Порошенко обратился к Германии в отношении "Южного потока"

Германии не стоит заключать соглашения с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2", а вместо этого следует договориться о транзите через Украину

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, передает Deutsche Welle.

По его словам, строительство газопровода является "чисто политическим проектом", который финансируется за счет российской власти.

"Извините за резкие слова, но "Северный поток-2 "- это политическая взятка за лояльность к России", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Россия является "крайне ненадежным партнером", а реализация этого проекта приведет к экономической и энергетической блокаде Украины. Зато, транзит газа через Украину будет стоить намного дешевле и "может быть легко и выгодно модернизированный".

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в" Северный поток-2 ", - подытожил Порошенко.

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  • Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
  • В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
  • 5 апреля правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
  • Вице--премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газопровод "Северный поток-2" будет нарушать баланс внутри Евросоюза, а экономической необходимости в его строительстве нет.
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