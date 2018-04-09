Пятеро бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе в течение Пасхи

9 апреля, 2018, 07:59

За прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, стреляя из вооружения, запрещено минского соглашениями.

На Луганском направлении позиции вблизи Луганского накрыли огнем из 120-мм минометов, минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Оккупанты били по защитниках Светлодарска из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, а у Крымского и Валуйского - из гранатометов.

На Донецком направлении позиции вблизи Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, пищевики и Широкино попали под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Богдановка враги использовали вооружение БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы, по защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковка и Шахты "Бутовка" - стрелковое оружие, а по защитникам Широкино - велся снайперский огонь.

"В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.