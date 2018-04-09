Отравление Скрипалей: "Новичок" использовали так, чтобы киллеры не смогли убежать, - СМИ

9 апреля, 2018, 13:20

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, разработали так, чтобы дать киллерам около четырех часов на бегство из Великобритании

Об этом сообщает издание The Mail on Sunday со ссылкой на источники в службе безопасности.

По данным источников, россияне разработали "Новичок" менее мощного действия, который поглощается через кожу. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за четыре часа. Таким образом, исполнителям покушения плавнували оставить время на побег и помочь избежать задержания. Обычно "Новичок" используют в газовой форме - так он убивает за несколько минут.

По данным издания, "Новичок" применили в виде прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля утром 4 марта. Издание утверждает, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать случайностей - к двери мог коснуться почтальон или кто-то еще. Если бы это случилось, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, а это увеличивало риск разоблачения убийц.

Источники издания утверждают, хотя "Новичок", которым отравили Скрипалей, был менее токсичным, то, что жертвы выжили, стало большим разочарованием для Кремля.

Издание также сообщает, что Скрипали, видимо, сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности чрезвычайно важную информацию, что может привести к выявлению виновных.

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