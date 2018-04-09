Отравление Скрипалей: "Новичок" использовали так, чтобы киллеры не смогли убежать, - СМИ
Об этом сообщает издание The Mail on Sunday со ссылкой на источники в службе безопасности.
По данным источников, россияне разработали "Новичок" менее мощного действия, который поглощается через кожу. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за четыре часа. Таким образом, исполнителям покушения плавнували оставить время на побег и помочь избежать задержания. Обычно "Новичок" используют в газовой форме - так он убивает за несколько минут.
По данным издания, "Новичок" применили в виде прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери дома Скрипаля утром 4 марта. Издание утверждает, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать случайностей - к двери мог коснуться почтальон или кто-то еще. Если бы это случилось, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, а это увеличивало риск разоблачения убийц.
Источники издания утверждают, хотя "Новичок", которым отравили Скрипалей, был менее токсичным, то, что жертвы выжили, стало большим разочарованием для Кремля.
Издание также сообщает, что Скрипали, видимо, сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности чрезвычайно важную информацию, что может привести к выявлению виновных.
Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- Уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-