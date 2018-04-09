Орбан заявил о победе на выборах в Венгрии. Его партия будет иметь конституционное большинство
Об этом сообщает издание Reuters.
Согласно результатам подсчета 93% голосов, партия получит в парламенте 133 места, то есть две трети от общего количества мест (199).
Между тем праворадикальная партия "Йоббик" должна получить 26 мест в парламенте, а социалисты - 20 мест. Левоцентристская "Демократическая коалиция" сможет отправить в парламент 9 депутатов.
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Издание отмечает, что Орбан объявил себя спасителем христианской культуры Венгрии от мусульманской миграции в Европу. Таков его образ покорил многих избирателей, особенно в сельских районах.
"Мы победили, Венгрия одержала крупную победу. Мы прошли большую битву, мы получили решающую победу, давая возможность защитить Венгрию", - подчеркнул Орбан во время своей речи по случаю победы.
- 8 апреля в Венгрии прошли всеобщие выборы, дату которых в января 2018 года определил президент страны Янош Адер.
- Накануне выборов Орбан заявил, что в Венгрии действуют до 2 тысяч заговорщиков и они готовят государственный переворот 8 апреля.
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