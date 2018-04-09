Орбан заявил о победе на выборах в Венгрии. Его партия будет иметь конституционное большинство

9 апреля, 2018, 09:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" одержали победу во время всеобщих выборов 8 апреля

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно результатам подсчета 93% голосов, партия получит в парламенте 133 места, то есть две трети от общего количества мест (199).

Между тем праворадикальная партия "Йоббик" должна получить 26 мест в парламенте, а социалисты - 20 мест. Левоцентристская "Демократическая коалиция" сможет отправить в парламент 9 депутатов.

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Издание отмечает, что Орбан объявил себя спасителем христианской культуры Венгрии от мусульманской миграции в Европу. Таков его образ покорил многих избирателей, особенно в сельских районах.

"Мы победили, Венгрия одержала крупную победу. Мы прошли большую битву, мы получили решающую победу, давая возможность защитить Венгрию", - подчеркнул Орбан во время своей речи по случаю победы.