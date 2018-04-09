Нафтогаз в судах будет требовать ареста активов Газпрома в Европе
9 апреля, 2018, 20:00
НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в суды в Европе, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража
Об этом в понедельник, 9 апреля, в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Нам понятно, что они этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - подчеркнул Витренко.
Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам "Газпрома". "Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - сказал Витренко.
Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ .
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.
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