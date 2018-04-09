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Нафтогаз в судах будет требовать ареста активов Газпрома в Европе

НАК "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в суды в Европе, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража
Об этом в понедельник, 9 апреля, в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нам понятно, что они этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - подчеркнул Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам "Газпрома". "Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - сказал Витренко.

Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.

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