На Тернопольщине легковушка вылетела в пруд, 3 погибших

9 апреля, 2018, 12:20

В Тернопольской области легковушка AUDI А6 вылетела с дороги в озеро, из-за чего трое людей погибли, еще трое - госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла 9 апреля в 4:30 на автодороге Збараж-Подволочиск. Водитель 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района Тернопольщины на участке с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасной скорости и выехал за пределы проезжей части, отчего автомобиль перевернулся и упал в пруд. На момент происшествия в автомобиле находились шесть человек.

В результате ДТП трое парней - водитель и двое пассажиров 2001 и 1995 годов рождения - погибли на месте. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них – два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации.