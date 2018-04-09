На Тернопольщине легковушка вылетела в пруд, 3 погибших
9 апреля, 2018, 12:20
В Тернопольской области легковушка AUDI А6 вылетела с дороги в озеро, из-за чего трое людей погибли, еще трое - госпитализированы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла 9 апреля в 4:30 на автодороге Збараж-Подволочиск. Водитель 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района Тернопольщины на участке с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасной скорости и выехал за пределы проезжей части, отчего автомобиль перевернулся и упал в пруд. На момент происшествия в автомобиле находились шесть человек.
В результате ДТП трое парней - водитель и двое пассажиров 2001 и 1995 годов рождения - погибли на месте. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них – два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации.
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