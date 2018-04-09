 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине перевернулись железнодорожные вагоны, движение поездов затруднено

На железной дороге во Львовской области перевернулись товарные вагоны, нарушив движение поездов

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Авария произошла в селе Задворье Бусского района. Вагоны перекрыли три пути.

"В настоящее время движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до опаси Киев Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - написал Зинкевич.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать