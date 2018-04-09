На Львовщине перевернулись железнодорожные вагоны, движение поездов затруднено
9 апреля, 2018, 11:53
На железной дороге во Львовской области перевернулись товарные вагоны, нарушив движение поездов
Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Авария произошла в селе Задворье Бусского района. Вагоны перекрыли три пути.
"В настоящее время движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до опаси Киев Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - написал Зинкевич.
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