На Львовщине перевернулись железнодорожные вагоны, движение поездов затруднено

9 апреля, 2018, 11:53

На железной дороге во Львовской области перевернулись товарные вагоны, нарушив движение поездов

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Авария произошла в селе Задворье Бусского района. Вагоны перекрыли три пути.

"В настоящее время движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до опаси Киев Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - написал Зинкевич.