Мэй требует наказать причастных к химической атаке в Сирии
Об этом пишет The Guardian.
Во время визита в Данию Тереза Мэй осудила "варварские" нападения на невинных гражданских, в том числе на детей.
"Если выяснится, что они, режим и его союзники, включая Россию, причастны, они должны быть привлечены к ответственности", - заявила Тереза Мэй.
Глава британского правительства одновременно отказалась отвечать на вопрос, готова ли Великобритания присоединиться к военным действиям против режима Асада. "То, что мы сейчас немедленно делаем с нашими союзниками - это оценка случившихся событий", - пояснила она.
"Очевидно, если это нападение с применением химического оружия такого рода, о котором свидетельствуют первоначальные сообщения, это еще один пример жестокости режима Асада и наглого способа, которым он игнорировал интересы своего народа", - добавила Мэй.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В США не исключают нанесение удара по позициям армии президента Башара Асада за предполагаемое применение химического оружия против гражданских
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