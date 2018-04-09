Мэй требует наказать причастных к химической атаке в Сирии

9 апреля, 2018, 21:00

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что режим президента Сирии Башара Асада, а также Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственности в случае доказательства их причастности к химической атаке в сирийской Гуте в эти выходные

Об этом пишет The Guardian.

Во время визита в Данию Тереза ​​Мэй осудила "варварские" нападения на невинных гражданских, в том числе на детей.

"Если выяснится, что они, режим и его союзники, включая Россию, причастны, они должны быть привлечены к ответственности", - заявила Тереза ​​Мэй.

Глава британского правительства одновременно отказалась отвечать на вопрос, готова ли Великобритания присоединиться к военным действиям против режима Асада. "То, что мы сейчас немедленно делаем с нашими союзниками - это оценка случившихся событий", - пояснила она.

"Очевидно, если это нападение с применением химического оружия такого рода, о котором свидетельствуют первоначальные сообщения, это еще один пример жестокости режима Асада и наглого способа, которым он игнорировал интересы своего народа", - добавила Мэй.