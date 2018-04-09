Маск хочет разогнать Hyperloop до половины скорости звука

“Вскоре появится обновленный TestX Speed Test / Tesla Hyperloop. Будет пытаться достичь половины скорости звука (и торможения) в течение ~ 1,2 км”, - пишет он.

Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018

“Это наверное безумие для короткого расстояния, в итоге все может превратиться в измельченный металл, но это увлекательно в любом случае”, - резюмирует Маск.

Справка:

Hyperloop - это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По замыслу капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.

В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.

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