Маск хочет разогнать Hyperloop до половины скорости звука
Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2 km.— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018
“Вскоре появится обновленный TestX Speed Test / Tesla Hyperloop. Будет пытаться достичь половины скорости звука (и торможения) в течение ~ 1,2 км”, - пишет он.
Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.
This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018
“Это наверное безумие для короткого расстояния, в итоге все может превратиться в измельченный металл, но это увлекательно в любом случае”, - резюмирует Маск.
Справка:
Hyperloop - это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По замыслу капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.
В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.
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- Компания Virgin Hyperloop One представила рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги.
- Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом o'hare
- Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
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