 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Маск хочет разогнать Hyperloop до половины скорости звука

Компания SpaceX / Tesla собирается тестировать тоннель для скоростного транспорта Hyperloop, разогнав капсулу до половины скорости звука (около 600 км/ч)
Об этом в Twitter сообщает Илон Маск.

“Вскоре появится обновленный TestX Speed Test / Tesla Hyperloop. Будет пытаться достичь половины скорости звука (и торможения) в течение ~ 1,2 км”, - пишет он.

Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

“Это наверное безумие для короткого расстояния, в итоге все может превратиться в измельченный металл, но это увлекательно в любом случае”, - резюмирует Маск.

Справка:

Hyperloop - это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По замыслу капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.

В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.

Читайте также: Какие технологии может "породить" совершенствование Hyperloop: От летающих поездов до путешествий по поверхности Марса

  • Компания Virgin Hyperloop One представила рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги.
  • Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом o'hare
  • Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / час.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать