Lufthansa отменяет 800 рейсов из-за забастовок

9 апреля, 2018, 17:45

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Рейсы отменены из-за забастовок, которые профсоюз работников сферы услуг Verdi 10 апреля проведет в Мюнхене, Кельне, Бремене и Франкфурте-на-Майне.

Verdi планирует начать акции протеста накануне нового этапа тарифных переговоров с работодателями. Предполагается, что в акциях протеста примут участие сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов четырех городов.

"Это абсолютно неприемлемо. Lufthansa не является участником этого конфликта, но именно на нас и на наших клиентов отражаются последствия забастовки", - заявила менеджер авиакомпании по персоналу Беттина Волкенс.

В авиакомпании отметили, что заказчики отмененных рейсов смогут перебронировать один рейс бесплатно в течение следующих 7 дней. Отмена рейсов затронет около 90 тыс. пассажиров.

11 апреля полеты во всех направлениях должны восстановить.