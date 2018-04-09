Lufthansa отменяет 800 рейсов из-за забастовок
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Рейсы отменены из-за забастовок, которые профсоюз работников сферы услуг Verdi 10 апреля проведет в Мюнхене, Кельне, Бремене и Франкфурте-на-Майне.
Verdi планирует начать акции протеста накануне нового этапа тарифных переговоров с работодателями. Предполагается, что в акциях протеста примут участие сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов четырех городов.
"Это абсолютно неприемлемо. Lufthansa не является участником этого конфликта, но именно на нас и на наших клиентов отражаются последствия забастовки", - заявила менеджер авиакомпании по персоналу Беттина Волкенс.
В авиакомпании отметили, что заказчики отмененных рейсов смогут перебронировать один рейс бесплатно в течение следующих 7 дней. Отмена рейсов затронет около 90 тыс. пассажиров.
11 апреля полеты во всех направлениях должны восстановить.
- Напомним, ранее во Франции авиакомпания Air France уже объявила о забастовке 10-11 апреля, а 2 апреля французские профсоюзы объявили всеобщую забастовку железнодорожных работников.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-