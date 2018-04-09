КНДР подтвердила США, что готова вести переговоры о денуклеаризации, - Reuters

9 апреля, 2018, 07:37

Северная Корея впервые заявила США, что готова обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, когда лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Дональдом Трампом

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные официального представителя США.

Источник издания рассказал, что представители США и Северной Кореи недавно провели тайные переговоры, во время чего Пхеньян прямо подтвердил свою готовность провести беспрецедентный саммит между странами.

Коммуникации между сторонами проходили следующим образом: чиновники Государственного департамента общаются с КНДР через свою миссию в ООН, а сотрудники разведки стран используют отдельный канал связи.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - отметил еще один американский офицер.

Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай в конце марта. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США. После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.

Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать правильный для человечества выбор.

Уже впоследствии стало известно, что представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля.

Читайте также: "Потепления" между США и КНДР. Что происходит