КНДР подтвердила США, что готова вести переговоры о денуклеаризации, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные официального представителя США.
Источник издания рассказал, что представители США и Северной Кореи недавно провели тайные переговоры, во время чего Пхеньян прямо подтвердил свою готовность провести беспрецедентный саммит между странами.
Коммуникации между сторонами проходили следующим образом: чиновники Государственного департамента общаются с КНДР через свою миссию в ООН, а сотрудники разведки стран используют отдельный канал связи.
"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - отметил еще один американский офицер.
Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай в конце марта. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США. После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать правильный для человечества выбор.
Уже впоследствии стало известно, что представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля.
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- Напомним, 6 марта представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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