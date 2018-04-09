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Химическая атака в Сирии: доказательства указывают на причастность сил Асада, - ЕС

Имеющиеся доказательства указывают на использование химического оружия силами сирийского президента Башара Асада против восточной Гуты

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского Союза, передает издание Reuters.

Таким образом представители ЕС решительно осудили использование химического оружия и призвали к немедленному реагированию на эту ситуацию со стороны международного сообщества.

"Доказательства указывают на еще одну химическую атаку со стороны режима. Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что химическое оружие, как и раньше, продолжает использоваться, особенно против гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

ЕС также призвал Совет Безопасности ООН возобновить свои проверки для выявления лиц, совершивших атаку, а также попросил Россию и Иран использовать свое влияние на сирийского лидера Башара Асада для предотвращения дальнейших атак.

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