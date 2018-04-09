Химическая атака в Сирии: доказательства указывают на причастность сил Асада, - ЕС
Об этом говорится в официальном заявлении Европейского Союза, передает издание Reuters.
Таким образом представители ЕС решительно осудили использование химического оружия и призвали к немедленному реагированию на эту ситуацию со стороны международного сообщества.
"Доказательства указывают на еще одну химическую атаку со стороны режима. Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что химическое оружие, как и раньше, продолжает использоваться, особенно против гражданских лиц", - отмечается в заявлении.
ЕС также призвал Совет Безопасности ООН возобновить свои проверки для выявления лиц, совершивших атаку, а также попросил Россию и Иран использовать свое влияние на сирийского лидера Башара Асада для предотвращения дальнейших атак.
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- Отметим, Франция требует созвать Совбез ООН из-за химической атаки в Сирии. По данным представительства Британии в ООН, эта встреча должна состояться сегодня вечером.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должен нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
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