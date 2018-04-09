Как дипломаты пытались вывезти экипаж судна "Норд" в Россию. Видео пограничников
Видео на своей странице в Facebook разместил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами, которые "выполняют приказ", - написал он в комментарии к видео.
В частности, во время разговора сторон на видео слышно, как якобы представители экипажа судна "Норд" отказываются выходить из дипломатических автомобилей России, поскольку им этого не приказывали.
Напомним, вчера в ГНСУ сообщили, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Вывезти команду хотели представители генконсульства России под прикрытием своего иммунитета.
Впрочем, они не имели надлежащих документов для пересечения границы, за что их было возвращено в тыл Украины.
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