Главные причины, почему Польша имеет сложные отношения с Россией. Объяснение Дуды

9 апреля, 2018, 12:58

Отношения Польши и России являются сложными из-за Смоленской катастрофы и российской агрессии на Донбассе и в Крыму

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью РАР накануне очередной годовщины Смоленской катастрофы, передает "Укринформ".

Он отметил, что отношения с Москвой складываются тяжело из-за Смоленской трагедии, в частности в вопросе возвращения обломков самолета, процесс чего Россия тормозит.

"Однако это не только вопрос Смоленской катастрофы. Это также вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории”, - подчеркнул Дуда.

По словам президента, он пытается продолжать политику Леха Качиньского, который погиб в тогдашний авиакатастрофе. Это касается отношений с восточными соседями и США, а также обеспечения энергонезависимости.

"Президент Качиньский пытался создавать альянсы, чтобы мы хорошо сотрудничали с соседями, с балтийскими странами и странами на юге", - пояснил Дуда.