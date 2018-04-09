Главные причины, почему Польша имеет сложные отношения с Россией. Объяснение Дуды
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью РАР накануне очередной годовщины Смоленской катастрофы, передает "Укринформ".
Он отметил, что отношения с Москвой складываются тяжело из-за Смоленской трагедии, в частности в вопросе возвращения обломков самолета, процесс чего Россия тормозит.
"Однако это не только вопрос Смоленской катастрофы. Это также вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории”, - подчеркнул Дуда.
По словам президента, он пытается продолжать политику Леха Качиньского, который погиб в тогдашний авиакатастрофе. Это касается отношений с восточными соседями и США, а также обеспечения энергонезависимости.
"Президент Качиньский пытался создавать альянсы, чтобы мы хорошо сотрудничали с соседями, с балтийскими странами и странами на юге", - пояснил Дуда.
- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.
- В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
- Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
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