Главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет в мире - это ВИЧ, -ООН
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ООН.
"Главная причина смерти женщин 30-49 лет во всем мире – это ВИЧ-инфекция, на втором месте – ишемическая болезнь сердца, на третьем – проблемы с беременностью и родами, на четвертом – инсульт, на пятом – рак груди, на шестом – туберкулез", – рассказали в ООН.
Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2017 года в учреждениях здравоохранения под наблюдением находились 139 394 ВИЧ-инфицированных граждан Украины, из них 42 666 больных с диагнозом СПИД. Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях.
В мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 миллионов человек, среди которых 19,5 миллионов получают антиретровирусное лечение (по данным Всемирной организации здравоохранения).
- Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека.
- В течение последних 30 лет от ВИЧ/СПИДА в Украине умерли 42 тыс. лиц.
- Как сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, Украина имеет все ресурсы и политическую волю преодолеть эпидемию ВИЧ/Спида до 2030 года.
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