Главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет в мире - это ВИЧ, -ООН

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ООН.

"Главная причина смерти женщин 30-49 лет во всем мире – это ВИЧ-инфекция, на втором месте – ишемическая болезнь сердца, на третьем – проблемы с беременностью и родами, на четвертом – инсульт, на пятом – рак груди, на шестом – туберкулез", – рассказали в ООН.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2017 года в учреждениях здравоохранения под наблюдением находились 139 394 ВИЧ-инфицированных граждан Украины, из них 42 666 больных с диагнозом СПИД. Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Киеве, в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях.

В мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 миллионов человек, среди которых 19,5 миллионов получают антиретровирусное лечение (по данным Всемирной организации здравоохранения).