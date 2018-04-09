Facebook сообщит, передали ли ваши данные Cambridge Analytica. И расскажет, как защититься
Об этом сообщат CNBC.
Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений относительно того, пострадала ли их частная информаци.
В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать. Так, вы сможете увидеть ссылки "защитить вашу информацию" в верхней части экрана новостей.
Когда вы нажмете на него, то перейдете в раздел, где увидите, какие программы и веб-сайты использовались для входа в Facebook, и удалить их или отключить от своего аккаунта.
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Напомним, скандал начался после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей. Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.
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- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
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