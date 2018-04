Facebook сообщит, передали ли ваши данные Cambridge Analytica. И расскажет, как защититься

9 апреля, 2018, 18:00

Начиная с 19.00 по Киеву, Facebook будет сообщать пользователям, есть ли они среди 87 миллионов профилей, информацию о которых передали компании Cambridge Analytica

Об этом сообщат CNBC.

Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений относительно того, пострадала ли их частная информаци.

В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать. Так, вы сможете увидеть ссылки "защитить вашу информацию" в верхней части экрана новостей.

Когда вы нажмете на него, то перейдете в раздел, где увидите, какие программы и веб-сайты использовались для входа в Facebook, и удалить их или отключить от своего аккаунта.

Напомним, скандал начался после того, как выяснилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные миллионов пользователей. Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.

