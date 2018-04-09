Большая семерка обсудит, как обеспечить мирное будущее Украины

"Поддержка членами G7 Украины остается непоколебимой, как и наше стремление быстрого продвижения в процессе реформирования, что является ключевым фактором успеха и стабильности Украины", - написала Фриланд.

По ее словам, во время встречи в Торонто будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Украине и регионе.

"Мои коллеги по G7 и я лично с нетерпением ожидаем возможность узнать Ваши мысли относительно того, как совместными усилиями мы можем обеспечить мирное и безопасное будущее для Украины и ее соседей", - отмечается в письме.

Фриланд добавила, что, учитывая сложную международную ситуацию, члены G7 будут искать пути сотрудничества ради пропаганды общих ценностей и одновременной защиты международного порядка.

Напомним, встреча министров иностранных дел и обороны стран-членов G7 состоится 22-24 апреля в Торонто. Украина впервые в истории получила приглашение присоединиться к ознакомительной сессии в рамках этого мероприятия.