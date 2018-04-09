Банкнота года: кто выиграл конкурс бумажных денег

9 апреля, 2018, 22:22

Жюри ежегодного конкурса, проводимого Международным обществом банкнот (IBNS), присудило звание "Банкнота года" купюре номиналом 10 швейцарских франков

Об этом пишет Business Insider.

На лицевой стороне банкноты изображены руки, в одной из которых - дирижерская палочка, на обратной стороне - швейцарская железная дорога. Для Швейцарии это уже вторая победа подряд: в прошлом году первое место присудили купюре номиналом 50 швейцарских франков.

Со списком всех финалистов конкурса можно ознакомиться на сайте IBNS. На победу среди прочих претендовали купюры номиналом 100 норвежских крон, 100 мексиканских песо, 100 израильских шекелей, 10 шотландских фунтов и 10 австралийских долларов.

Всего в конкурсе принимали участие 170 банкнот, выпущенных в разных странах в течение 2017 года.