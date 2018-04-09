Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Этого же дня прекращаются полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения.
Вместе с тем, согласно одобренных в 2015 году конституционных изменений, страна переходит на парламентскую форму правления.
Кроме того, действующее правительство подаст в отставку. Премьер-министра парламент будет избирать 17 апреля.
Согласно конституционным поправкам, исполнительная власть в Армении отныне будет сосредоточена именно в премьер-министра, в то время как президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию.
В Республиканской партии не скрывают планов по выдвижению на пост премьер-министра Сержа Саргсяна.
Ряд оппозиционных групп Армении заявили об активном противодействии такому сценарию, в частности путем акций протестов.
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