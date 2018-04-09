330 часов обязательных работ за стихотворение об Украине: как в России в очередной раз осудили учителя

9 апреля, 2018, 20:20

В России бывшего учителя и поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию в соцсети "ВКонтакте" стихотворения с названием "На независимость Украины"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В России бывшего учителя и поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию в соцсети "ВКонтакте" стихотворения с названием "На независимость Украины", сообщают российские СМИ.

Кромский районный суд Орловской области признал Бывшева виновным по статье "разжигание ненависти или вражды".

Прокуратура просила для учителя наказание – два с половиной года колонии-поселения.

Как сообщает издание "Грани.ру", в тексте приговора указано, что Бывшев поддерживал режим, который "установлен в Украине после государственного переворота 2014 года". Сам поэт назвал вынесенный ему приговор "беспределом". Накануне объявления приговора Бывшев на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение с названием "Проклятой богом России посвящается".

Дело было возбуждено в 2017 году. Признаки экстремизма следователи увидели в стихотворении "На независимость Украины", написанном еще весной 2015 года (до осуждений за первые два стиха). Это, по словам Александра Бившева, его ответ на одноименное произведение русского поэта Иосифа Бродского, который имеет острое антиукраинское направление.

Накануне в России в отношении Александра Бывшева открыли уже пятое уголовное дело – снова по статье "разжигание ненависти или вражды".

Александр Бывшев живет в поселке Кромы Орловской области России с престарелыми родителями, за которыми ухаживает. До августа 2014 года он работал учителем немецкого языка в средней школе, но после публикации в местной газете стихотворения "Украинским патриотам" его отстранили от работы, а бывшие коллеги и ученики выступили против него в суде.

Стихотворения "Украинским патриотам" и "Украинские повстанцы", в которых Бывшев осудил действия России в отношении Украины, в частности относительно Крыма, признали экстремистскими, самого поэта внесли в российский федеральный список экстремистов и заблокировали его банковские счета. За эти стихи в 2015 году Бывшева осудили приговорен к 300 часам обязательных работ.