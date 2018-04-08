Защитникам Украины и волонтерам помогает вера в воскресение, - Филарет

8 апреля, 2018, 17:02

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил верующих с Воскресением Христовым

Его видеообращение зв'явилося на официальном сайте УПЦ КП.

"...Сын Божий победил в нашей греховной человеческой природе смерть и грех и, таким образом, избавил нас от греха и от смерти, и поэтому мы радуемся, часто радуемся, не осознавая, чему мы радуемся. А радуемся тому, что Господь преодолел в нашей природе грех и избавил нас от смерти, и мы теперь хотим-не-хотим, а воскреснем из мертвых. Многие думают, что умрут и на этом их жизнь закончится. Нет, не закончится: человек душой бессмертен, но будет бессмертен и телом. И поэтому Пасха Христова для нас - это вечная жизнь, причем блаженная жизнь, потому что Христос освободил нас от греха, а грех есть страдания и смерть, поэтому мы радуемся, - объяснил патриарх Филарет.

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Он отметил, что Христос, согласно Евангелию, дал доказательства своего телесного воскресения.

"Почему наши воины отдают свою жизнь за нашу Родину, за нашу родную землю, за нашу державу? А потому что они верят в вечную жизнь. А те, которые помогают, что они тем самым что проявляют? Любовь к ближним своим, которые страдают. То есть это и есть следствие воскресения Христа", - отметил предстоятель УПЦ КП.

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