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Историки рассказали, как в УПА праздновали Пасху

Повстанцы часто праздновали Пасху в ближайшем к лесу селе. Шли на Службу Божью в храм, а оттуда уже по домам селян расходились праздновать

Но когда в селах начали устраивать облавы, то празднование переносилось в леса, сообщает Центр исследований освободительного движения (ЦИОД) в Facebook.

Иногда там к повстанцам присоединялись селяне из ближних сел.

Чтобы организовать все, одни воины развозили муку селянам для выпекания пасок, собирали яйца на крашанки, другие делали в лесных хижинах колбасы.

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Сапожники чинили воинам обувь, а портные шили новые наряды или латали рваные штаны.

Часто повстанцы строили часовню, в которой на праздник должна была отправляться полевая Служба Божья.

Больше всех работали повара. Они должнs были наварить еды для всей сотни.

Следует принимать во внимание, что все празднования происходили только тогда, когда не было никаких боев в окрестностях.

Интересный факт: этот день повстанцы очень почитали и могли выпить даже шампанского.

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