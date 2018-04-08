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Японец 20 лет держал в клетке своего психически больного сына

В Японии арестовали 73-летнего Йошитано Ямасаки из города Санда, который более 20 лет продержал своего сына в деревянной клетке площадью 2 кв. м

42-летний сын Ямасаки страдает от психических расстройств и время от времени ведет себя агрессивно, передает ВВС.

Полицейские передали мужчину врачам.

При этом задержанный не отрицает своей вины, однако подчеркивает, что не имел другого выхода.

По его собственным словам, он несколько раз в день кормил и каждый день мыл больного.

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