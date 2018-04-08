В Верховном Суде объяснили, кто будет получать пенсию госслужащих

8 апреля, 2018, 19:36

Обязательными условиями для сохранения у лица права на назначение пенсии государственного служащего является соблюдение совокупности требований относительно возраста, страхового стажа и стажа государственной службы

Об этом говорится в решении Верховного Суда от 04.04.2018 № № 822/524/18, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что после вступления в силу нового закона Украины "О государственной службе" 1 мая 2016 года сохраняют право на назначение пенсии государственного служащего согласно предыдущему закону Украины "О государственной службе" от 16 декабря 1993 года № 3723-XII) только те лица, которые имеют стаж государственной службы, возраст и страховой стаж.

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Кроме того, лица-госслужащие, которым установлена инвалидность, с 1 мая 2016 года потеряли право на назначение пенсии по инвалидности государственного служащего в размерах, определенных предыдущим законом, однако сохранили право на назначение пенсии по инвалидности согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Итак, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска к управлению Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в котором истец просила признать противоправным отказ в осуществлении перевода ее с пенсии по инвалидности на пенсию государственного служащего и обязать ответчика назначить пенсию государственного служащего.

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Эти выводы суд рекомендует применять в административных делах по обращению лиц в суд с исками к территориальным органам ПФУ с требованиями назначить пенсию по инвалидности государственного служащего в соответствии со ст. 37 закона Украины от 16 декабря 1993 года № 3723-ХІІ "О государственной службе".

Верховный Суд обращает внимание, что на иное применение норм материального права, чем в образцовом деле, могут влиять различия в обстоятельствах дела, в частности относительно возраста и стажа истца.