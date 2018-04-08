В ресторанах Варшавы несколько лет подряд применялся рабский труд граждан Украины и Беларуси, - СМИ

8 апреля, 2018, 18:38

Несколько сотен злотых за 350 часов работы – так оплачивали тяжелую работу украинцев и белорусов в варшавских ресторанах

О заложниках процесса трудоустройства через посредников-преступников пишет Наш выбор, издание для украинцев в Польше, ссылаясь на материал "Рабы варшавских ресторанов" в польской ежедневной газете Rzeczpospolita.

Украинцы и белорусы, работавшие в ряде варшавских ресторанов, должны были зарабатывать в Польше 8-9 злотых в час. Вместо этого за тяжелую работу несколько часов в сутки получали 800 злотых в месяц, что равняется примерно 6 тыс. грн. Остальное забирали “посредники”, которые вербовали их на работу.

“Это пример современного рабства”, – говорит один из следователей варшавской прокуратуры, которая разоблачила преступную группу торговцев людьми.

45-летний Мирослав К. по образованию автомеханик, нашел легкий способ получить большие деньги за счет труда других людей - иностранцев, которые ищут работу в Польше. Помогал ему в 33-летний Борис С., гражданин Украины, информатик и финансист, который сам когда-то начинал работать для К. в одном из ресторанов.

Обещали потенциальным работникам много. На месте оказывалось, что обещанные условия труда отличаются от тех, в которых вынуждены были работать иностранцы.

По мнению прокуратуры Мирослав К. и Борис С. искали за границей людей в сложной жизненной и финансовой ситуации, которые не знали польских процедур по трудоустройству иностранцев или легализации их пребывания.

“Люди попадали в заведения питания на территории Варшавы, где их использовали для многочасовой работы, более 350 часов в месяц,” – говорит ечник Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчинськи.

Мирослав К. обманывал рабочих с заработной платой: или не платил вовремя, или его выплата зависела от согласия на дальнейшую работу. Это приводило к тому, что рабочие не могли уволиться, потому что потеряли бы этот “долг”, который Мирослав К. должен был им выплатить.

К. и С. также применяли к работникам психологическое давление, угрозы и даже финансовое наказание, если те не подчинялись установленным правилам. Угрожали отменить признание о трудоустройстве и заполнить вексельные бланки и взять кредит на их личные данные.

"Лица, завербованные на работу, жили в рабочих гостиницах и частных домах на территории Варшавы, которые снимали посредники, что делало жизнь работников из-за восточной границы полностью подконтрольной", - отмечают в прокуратуре.

Этот процесс длился с июля 2015 года до октября 2016 года. В ловушку Мирослава К. и Бориса С. попали свыше 15 граждан Украины и Беларуси. Это удалось выяснить сотрудникам пограничной службы Варшава-Окенце в сотрудничестве с прокуратурой.

Мирослав К. был задержан в октябре 2016 года - ждет суда под арестом.

Борис С. пошел на сотрудничество с прокуратурой, - признался в преступлении и дал объяснения, в которых описал детали процесса. Оказалось, что сам был жертвой К., работать на которого начал в 2015 году - сначала как физический рабочий в ресторане. Через какое-то время работодатель предложил ему присматривать за другими рабочими и вербовать новых лиц на работу.

Обоих обвиняют в преступлении торговли людьми и принуждении к подписанию документов, которые ставят жертву в экономическую зависимость от обвиняемого.

За совершенные преступления им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Бориса С. также обвиняют в присвоении паспортов других лиц и сокрытии документов, а Мирослава К. в принуждении предоставлять фальшивые сведения.

Мирослав К. не признал себя виновным и воспользовался правом отказаться от показаний.

Среди ресторанов, где работали рабочие, есть очень известные заведения. Но, как уверяет прокуратура, их владельцы не знали, что Мирослав К. не платит сотрудникам за работу и использует их "как рабов".