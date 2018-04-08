В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции

8 апреля, 2018, 15:09

В воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро Почайна маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, у маршрутного автобуса "Богдан" отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

"Правоохранители в этот момент, как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - добавляют в сообщении.

Во время ДТП никто из участников не получил повреждений.