В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции
8 апреля, 2018, 15:09
В воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро Почайна маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции
Об этом сообщает Киев Оперативный.
По предварительным данным, у маршрутного автобуса "Богдан" отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.
"Правоохранители в этот момент, как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - добавляют в сообщении.
Во время ДТП никто из участников не получил повреждений.
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