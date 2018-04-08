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В Кривом Роге на месте памятника Ленину установили статую Богородицы

В субботу, 7 апреля, в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покрова Божией Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин

Об этом сообщает издание 0564.ua.

Восьмиметровую скульптуру отлили из бронзы. Автор памятника - Владимир Токарь.

На открытии монумента Увековечения памяти Явления Святого Покрова Пресвятой Божьей Матери были депутаты и духовенство УПЦ МП.

Городская власть обещает открыть в Кривом Роге еще два памятника - Петру Калнышевскому и Владимиру Великому.

В сентябре 2016 года в Кривом Роге на месте другого "декоммунизированного" памятника Ленину установили статую святого Николая.

В феврале директор Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

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