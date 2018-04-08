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В Крыму столкнулись электричка и автобус - 5 погибших, есть раненые

В Крыму в результате аварии на одном из железнодорожных переездов в Армянске с участием электрички и микроавтобуса погибли по меньшей мере пять человек

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба на месте ЧС.

"Предварительно, в медицинской помощи нуждались 10 пострадавших, 5 человек погибли", - сообщил источник.

Отмечается, что аварию спровоцировал водитель микроавтобуса "Мерседес", который выехал на переезд перед электричкой.

Ранее представитель южного регионального центра МЧС России сообщил, что авария произошла на севере Крыма.

"Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске, - сообщил тогда источник. - Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов, в микроавтобусе есть пострадавшие, возможно, погибшие".

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