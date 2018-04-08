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В Краснодаре рабочие из КНДР и Таджикистана устроили массовую драку на стройплощадке

На строительной площадке в российском Краснодаре рабочие из Северной Кореи и Таджикистана устроили массовую драку

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев побоища, было опубликовано на сервисе YouTube.

Как видно на опубликованных кадрах, во время потасовки рабочие не гнушались использованием подручных предметов, в частности, палок и камней.

 

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