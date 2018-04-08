В Краснодаре рабочие из КНДР и Таджикистана устроили массовую драку на стройплощадке
8 апреля, 2018, 14:39
На строительной площадке в российском Краснодаре рабочие из Северной Кореи и Таджикистана устроили массовую драку
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