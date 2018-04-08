В Краснодаре рабочие из КНДР и Таджикистана устроили массовую драку на стройплощадке

8 апреля, 2018, 14:39

На строительной площадке в российском Краснодаре рабочие из Северной Кореи и Таджикистана устроили массовую драку

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев побоища, было опубликовано на сервисе YouTube.

Как видно на опубликованных кадрах, во время потасовки рабочие не гнушались использованием подручных предметов, в частности, палок и камней.