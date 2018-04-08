В этом году куличи святили почти 7 млн человек, все прошло спокойно, - полиция
8 апреля, 2018, 13:56
Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, участие в богослужениях приняли свыше 6,8 миллиона верующих
Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции.
Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей.
Во всех регионах государства в ночь на 8 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 13,4 тысяч культовых сооружений.
Многочисленные культовые богослужения состоялись во Львовской (1,59 млн. человек), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.
"Благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - сообщили в полиции.
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