В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

8 апреля, 2018, 15:29

На Днепропетровщине в селе Вербки Павлоградского района на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк

Об этом сообщили в ПАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший – сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Оторвавшийся кусок цепи ударил електрослесаря, управлявшего лебедкой, в грудь. Травма была смертельной.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.