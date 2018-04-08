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В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

На Днепропетровщине в селе Вербки Павлоградского района на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк

Об этом сообщили в ПАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший – сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Оторвавшийся кусок цепи ударил електрослесаря, управлявшего лебедкой, в грудь. Травма была смертельной.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

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