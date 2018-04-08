В Берлине взяли под стражу 6 исламистов, которые собирались напасть с ножами на сегодняшний Берлинский полумарафон
Об этом пишет Die Welt.
Как отмечается, руководитель этой группы был связан с тунисцем Анисом Амри, устроившим наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У мужчины изъяли 2 ножа, с помощью которых он планировал напасть на участников забега.
Кроме того, во время обыска у одного из задержанных изъят предмет, который может оказаться взрывчаткой.
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По данным полиции, задержание произошло "в последний момент", то есть перед самым началом марафона.
Злоумышленники собирались "отомстить" за Амри, которого через несколько дней после теракта полиция застрелила в Италии.
Справка
Берлинский полумарафон прошел сегодня, 8 апреля 2018 года.
К проведению мероприятия присоединились более 30 тыс. профессиональных спортсменов и любителей.
- Напомним, что в декабре 2016 года грузовик въехал в толпу на Рождественском рынке в Берлине. Тогда погибли 12 человек.
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