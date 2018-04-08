В Берлине взяли под стражу 6 исламистов, которые собирались напасть с ножами на сегодняшний Берлинский полумарафон

8 апреля, 2018, 20:05

Патрульная полиция Берлина (ФРГ) задержала 6 подозреваемых в подготовке террористического акта, имевшего целью нападение с применением холодного оружия на участников Берлинского полумарафона

Об этом пишет Die Welt.

Как отмечается, руководитель этой группы был связан с тунисцем Анисом Амри, устроившим наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У мужчины изъяли 2 ножа, с помощью которых он планировал напасть на участников забега.

Кроме того, во время обыска у одного из задержанных изъят предмет, который может оказаться взрывчаткой.

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По данным полиции, задержание произошло "в последний момент", то есть перед самым началом марафона.

Злоумышленники собирались "отомстить" за Амри, которого через несколько дней после теракта полиция застрелила в Италии.

Справка

Берлинский полумарафон прошел сегодня, 8 апреля 2018 года.

К проведению мероприятия присоединились более 30 тыс. профессиональных спортсменов и любителей.