В 2021 году Москва может сделать Медведчука "президентом Украины". Сценарий-предостережение от Виталия Портникова

8 апреля, 2018, 21:47

Существует сценарий, по которому лидера пророссийского движения "Украинский выбор", экс-главу Администрации президента Виктора Медведчука готовят в президенты

Об этом заявил известный украинский общественный деятель, журналист и публицист Виталий Портников в эфире Еспресо.TV.

"Если не удастся сохранить государствосозидающий курс и если популистские силы (при этом не имеет значения, кто их будет персонифицировать) победят на президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины станет Виктор Медведчук", - отметил он.

Не исключено, что такое назначение, добавил Портников, произойдет даже не в результате выборов:

"Возможно, он уже будет премьером в "Правительстве национального единства". Возможно президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, а он, как председатель Верховной Рады (кстати, его очень легко избрать на эту должность) начнет выполнять обязанности. Вот Вам и вся история. Очень просто".

Причем Портников считает, что Медведчук уже активно готовится к собственному "президентству".

"Вы видели его интервью ВВС? Какое там кредо заявленное? "Я - украинский политик", "я - патриот своей страны", "я делаю все, что могу для своей страны", "Ну, да. Я могу разговаривать с Порошенко и Путиным. Могу, но не хочу"... Там были объяснения, что он действует только в интересах Украины", "в интересах собственного государства". Но дело не в этом, а в том что он дает концептуальные интервью мировым средствам информации. ВВС это же крупная корпорация, а Медведчук - это ньюсмейкер", - добавил Портников.

Таким образом, отметил журналист, украинское общество в 2019 году может "похоронить" свои шансы на лучшую жизнь и Украина как государство будет отброшена в своем развитии на 50-70 лет. И это при том, что какая-то часть уедет, а еще какая-то будет гибнуть и пытаться спасти ситуацию.

Также он обрисовал, каким образом Россия и ее агенты влияния могут привести Медведчука на должность №1 в стране.

Для этого, отметил Портников, для участия в президентских выборах-2019 могут раскрутить какую-то новую, до сих пор малоизвестную фигуру. Для этого достаточно, по его словам, 3-х месяцев.

"Вся социология, все рейтинги не имеют никакого значения, когда начинаются такие процессы... О персоналиях я не хочу говорить", - отметил публицист.

Дело здесь, по мнению Портникова, не в персоналиях тех (того), кто поможет Медведчуку, а в той политтехнологии, которая ими будет применяться.

Ситуация же, как он предупреждает, будет разворачиваться следующим образом:

"Побеждают популистские силы. Не будем их сейчас персонифицировать. Лидеры этих популистских сил будут говорить то же самое, что они говорят сейчас: что нужно договариваться (с Путиным, - ред.), что Запад не может нам помочь, он только выдвигает нам условия, что нам нужно прекращать войну с Россией и что эта война не прекращалась, потому что украинская власть не хотела ее прекращать, потому что она на ней "обогащалась", а на самом деле можно обо всем договориться.

Лидеры этих популистских сил едут в Москву. Или президент Путин приезжает сюда... Бывают разные варианты. Все разговоры наших патриотов, что украинцы "никогда уже не помирятся с Россией", потому что будут помнить о своих погибших, обо всем остальном - за год это все можно сделать. Не надо иллюзий. За год буквально. Как только договорятся о том, что будет "мир".

В зависимости от того, как будет сформирован украинский парламент, "мир" может быть разных сценариев.

Первый сценарий мира - это то, что создается там некая Босния. Под иностранным руководством. В которую Украина никогда не будет иметь доступа.

Второй - Украина соглашается с Минскими соглашениями и предоставляет им (оккупированным территориям - ред.) фактическую автономию, которая там записана. И с распространением этой автономии на другие так называемые русскоязычные регионы.

После этого будет поставлен вопрос, что на парламентских выборах 2019 года эти избиратели (из ОРДЛО, - ред.) не имели возможности голосовать,а уже вопрос их интеграции решен. И будут проведены досрочные парламентские выборы. Скажем, в 2020-2021 году, после которых уже пророссийская политическая опция сменит популистскую полностью и будет иметь большинство.

И тогда на президентских выборах, которые будут назначены новым парламентом, потому что он сместит этого популиста (которого изберут весной 2019 года, - ред.), как человека, неспособного в достаточной степени договориться с Россией. Тогда будут президентские выборы.

На них будет балотироваться одна кандидатура. Будет один кандидат, который будет поддержан большинством украинского общества. А все остальные кандидаты - в вышиванках - подставные. И они будут кричать, что готовы воевать с Россией до последнего украинца, и все будут над ними смеяться. Потому что реальный народный выдвиженец, герой, кумир, человек, договорившийся с Путиным и о пленных, и об интеграции, и обо всем остальном, он будет иметь абсолютную поддержку граждан. Это человек, который еще в 2004 году был выбран в Кремле в качестве президента Украины".

Как уточнил Портников, речь идет именно о Медведчуке.