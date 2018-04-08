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Умер отец героя Майдана Жизневского

Михаил Жизневский-младший (посредине) с Андреем Парубием на улице Грушевского в центре Киева. Здесь его и убили бойцы "Беркута"
В Беларуси в воскресенье, 8 апреля 2018 года, умер папа Героя Украины, героя Небесной Сотни, одного из первых погибших во время украинской Революции Достоинства Михаила Жизневського

Об этом в Facebook сообщила белорусский оппозиционер Вольга Нікалайчик.

"Царство Небесное Михаилу Петровичу", - отметила она.

Прощание с Михаилом Жизневським-старшим состоится в Гомеле.

 

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