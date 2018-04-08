Умер отец героя Майдана Жизневского

8 апреля, 2018, 16:28

Михаил Жизневский-младший (посредине) с Андреем Парубием на улице Грушевского в центре Киева. Здесь его и убили бойцы "Беркута"

В Беларуси в воскресенье, 8 апреля 2018 года, умер папа Героя Украины, героя Небесной Сотни, одного из первых погибших во время украинской Революции Достоинства Михаила Жизневського