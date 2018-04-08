Трое украинских школьников победили на конкурсе научных разработок в Китае
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Так, ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в диагностике нейроциркуляторной дистонии".
Даниэла Гайчук (гимназия биотехнологий №177) и Максим Палладин (специализированная школа №124), ученики из Киева, - за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах".
Beijing Youth Science Creation Competition - конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая. В этом году конкурс проходил под лозунгом "Открытия. Инновации. Ответственность", а разработки участников были представлены в 4 категориях: информатика, математика, зоология, биомедицина.
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