Транспортная забастовка во Франции: премьер обещает проявить твердость
Как сообщает Figaro, Филипп гарантирует, что правительство готово "стоять до конца", несмотря на возобновление транспортниками общенациональной забастовки.
"Я слышу решимость некоторых профсоюзов, но они должны услышать мою решимость", - заявил он.
Глава правительства ссылается на общественные опросы, согласно которым 56% французов поддерживают правительство в противостоянии с профсоюзами. Еще 57% французов считают, что транспортная забастовка "не оправдала себя". "Мы знаем, что это чувствительная сфера, и французы понимают это. Именно поэтому они дают нам приказ держаться", - добавил он.
Премьер-министр говорит, что остается бескомпромиссным по трем пунктам: открытию железнодорожной сферы для конкуренции, реорганизации компании и необходимости уменьшения социальных гарантий для транспортников. "Мы не вернемся к старой модели, но это не значит, что я не открыт для обсуждения деталей", - добавил он.
- Напомним, с 3 апреля французские железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Четыре профсоюза призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF. К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов.
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