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Транспортная забастовка во Франции: премьер обещает проявить твердость

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп гарантирует, что правительство остается "твердым" в диалоге с профсоюзами транспортников

Как сообщает Figaro, Филипп гарантирует, что правительство готово "стоять до конца", несмотря на возобновление транспортниками общенациональной забастовки.

 "Я слышу решимость некоторых профсоюзов, но они должны услышать мою решимость", - заявил он.

Глава правительства ссылается на общественные опросы, согласно которым 56% французов поддерживают правительство в противостоянии с профсоюзами. Еще 57% французов считают, что транспортная забастовка "не оправдала себя". "Мы знаем, что это чувствительная сфера, и французы понимают это. Именно поэтому они дают нам приказ держаться", - добавил он.

Премьер-министр говорит, что остается бескомпромиссным по трем пунктам: открытию железнодорожной сферы для конкуренции, реорганизации компании и необходимости уменьшения социальных гарантий для транспортников. "Мы не вернемся к старой модели, но это не значит, что я не открыт для обсуждения деталей", - добавил он.

  • Напомним, с 3 апреля французские железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Четыре профсоюза призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF. К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов.
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