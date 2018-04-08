Танкер, плывший в Украину, разрушил здание XVIII века в Стамбуле
Об этом сообщает Daily Sabah.
225-метровый танкер Vitaspirit, следовавший из Египта в Украину под флагом Мальты, потерпел крушение из-за отказа рулевой системы.
Поместье XVIII века Хекімбаші Салих Эфенди , расположенный у самой воды в районе древней крепости Анадолухісар, претерпел сильных повреждений - разрушены стены на всех трех этажах. В этом здании проводили концерты и праздники.
На этом видео виден момент столкновения танкера с домом.
В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.
На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческом приморском особняке, расположенном под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.
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