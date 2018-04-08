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Сутки на фронте: 42 обстрела, ранен украинский боец

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" и осуществили 42 обстрела позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы – по оборонцях Пищевика, противотанковый ракетный комплекс – в районе Талаківки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя – вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутового и Пищевика.

На луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорных пунктах под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

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