Сутки на фронте: 42 обстрела, ранен украинский боец
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного.
Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы – по оборонцях Пищевика, противотанковый ракетный комплекс – в районе Талаківки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя – вели снайперский огонь.
Также под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутового и Пищевика.
На луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорных пунктах под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.
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