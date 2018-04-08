Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках и водоемах

8 апреля, 2018, 10:28

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о развитии весеннего половодья и повышении уровней воды на реках и водоемах, что произойдет 8 -10 апреля

По данным ГСЧС, подъем уровней воды ожидается а реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1 - 0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), и на Волыни - с достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком р-нах.

На реках бассейна Десны, Северского Донца подъем воды ожидается на 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе м.Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р. Убидь, р.Снов, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском район, первоначальное затопление отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

На Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) повышение воды возможно на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на заводь без негативных последствий.

Вместе с тем 8-9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.