Спасатели потушили пожар в Киевском зоопарке. Животные спасены
8 апреля, 2018, 22:23
Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в зоопарке
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, 8 апреля 2018 года в 18:01 спасателям ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка. Загорелась кровля одноэтажного дома. Площадь возгорания составила 60 кв.м.
В 18:37 пожар был локализован, а в 18:50 ликвидирован.
Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали.
К тушению привлекли 23 спасателей личного состава и 4 единицы техники.
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