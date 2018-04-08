Спасатели потушили пожар в Киевском зоопарке. Животные спасены

8 апреля, 2018, 22:23

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в зоопарке

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, 8 апреля 2018 года в 18:01 спасателям ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка. Загорелась кровля одноэтажного дома. Площадь возгорания составила 60 кв.м.

В 18:37 пожар был локализован, а в 18:50 ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали.

К тушению привлекли 23 спасателей личного состава и 4 единицы техники.