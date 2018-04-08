Скрипалям предложат жить в США под новыми именами, - СМИ
8 апреля, 2018, 10:59
Сергею и Юлии Скрипаль предложат новые личности и новую жизнь в США с целью защитить их от дальнейших попыток убийства
Об этом пишет британское издание The Sunday Times.
Сообщается, что чиновники британской разведки МИ-6 провели переговоры со своими коллегами из ЦРУ о переселении жертв отравления в Солсбери.
Источники также сообщили, что жертвы в сознании и вскоре начнут помогать следователям в расследовании нападения на них с применением нервно-паралитического вещества.
- Напомним, что Виктории Скрипаль отказали в выдаче визы в Великобританию. Она планировала приехать в Солсбери, чтобы забрать двоюродную сестру Юлию Скрипач в Россию.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 5 апреля Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы.
- 6 апреля Сергей Скрипаль вышел из критического состояния после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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