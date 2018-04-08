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Скрипалям предложат жить в США под новыми именами, - СМИ

Сергею и Юлии Скрипаль предложат новые личности и новую жизнь в США с целью защитить их от дальнейших попыток убийства

Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Сообщается, что чиновники британской разведки МИ-6 провели переговоры со своими коллегами из ЦРУ о переселении жертв отравления в Солсбери.

Источники также сообщили, что жертвы в сознании и вскоре начнут помогать следователям в расследовании нападения на них с применением нервно-паралитического вещества.

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