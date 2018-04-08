Школьник из Закарпатья представит в США разработанную им технологию изготовления бумаги из опавших листьев

8 апреля, 2018, 21:11

11-классник Валентин Фречка из Сокирницы, Хустского района Закарпатской области уже несколько лет подряд становится победителем национальных олимпиад по экологии и биологии и является участником Малой академии наук

С собственным проектом изготовления бумаги из опавших листьев в этом году он собирается принять участие в конкурсе Genius Olympiad 2018 в США, передает Закарпаття онлайн.

Идея изготовить бумагу из опавших листьев возникла у Валентина во время подготовки к одному из конкурсов, где необходимо было представить инновационное исследование. Сейчас юный исследователь готовится к Международной олимпиаде по экологии в Кении, а в июне отправится на конкурс в США. В случае успешной защиты собственной технологии украинский школьник может получить стипендию для обучения в США.

Со своим научным руководителем Ольгой Сабадош школьник год собирал опавшие листья с разных деревьев - березы, ивы, дуба и граба. После этого листья отсортировывали в боксы, где происходили определенные химические процессы. В результате исследователи получили целлюлозу, а конечным вариантом стал высушенный лист бумаги.

"Это такая бумага, которая подходит для экопакетов, возможно, для печати на принтере. Мы сделали вывод, что эта бумага гораздо более экономична, более целесообразна для производства бумаги из целлюлозы, то есть непосредственно из древесины", - говорит Ольга Сабадош.

Основной целью своего проекта Валентин считает улучшение бумажно-целлюлозной промышленности, а также возможность утилизации опавших листьев.

"Я езжу с проектами по изготовлению бумаги из опавших листьев, основной целью является улучшение бумажно-целлюлозной промышленности. Плюс возможность утилизации опавших листьев в качестве сырья, имеет достаточно мощный потенциал в использовании", - подчеркнул Фречка.