 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сегодня в Венгрии пройдут всеобщие выборы

Утром в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии начнутся всеобщие выборы, дату которых в январе 2018 года определил президент страны Янош Адер

Согласно соцопросу, лидером является партия действующего главы правительства Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз.

Главными конкурентами правящей партии является социалистическая партия Йоббик.

Во время предвыборной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2018 воскресенье

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

8 апреля, 2018 воскресенье

7 апреля, 2018 суббота

6 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать