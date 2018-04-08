Сегодня в Венгрии пройдут всеобщие выборы
8 апреля, 2018, 07:36
Утром в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии начнутся всеобщие выборы, дату которых в январе 2018 года определил президент страны Янош Адер
Согласно соцопросу, лидером является партия действующего главы правительства Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз.
Главными конкурентами правящей партии является социалистическая партия Йоббик.
Во время предвыборной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".
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