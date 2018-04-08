Россия, Иран и Асад "заплатят огромную цену" за химатаку в Сирии - Трамп
8 апреля, 2018, 16:45
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на применение химического оружия проасадовской военной коалицией в Сирии
Об этом сообщает ВВС.
По словам главы американского государства, причастные к этому Россия, Иран и сирийский президент Башар аль-Асад "заплатят большую цену".
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, содержавшая зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждены 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- Позицию Запада по этому вопросу поддержал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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