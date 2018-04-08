Россия, Иран и Асад "заплатят огромную цену" за химатаку в Сирии - Трамп

8 апреля, 2018, 16:45

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на применение химического оружия проасадовской военной коалицией в Сирии

Об этом сообщает ВВС.

По словам главы американского государства, причастные к этому Россия, Иран и сирийский президент Башар аль-Асад "заплатят большую цену".

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте