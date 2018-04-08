Россия будет устраивать провокации, чтобы избавиться от крымских татар в Крыму, - Портников

8 апреля, 2018, 19:20

Российская оккупационная администрация взяла курс на "выдавливание" из Крыма местного крымско-татарского населения, поскольку оно выступает за возвращение полуострова в состав Украины

Об этом во время своего видеоэфира в Facebook заявил известный украинский общественный деятель, журналист и публицист, телеведущий канала Еспресо.TV Виталий Портников.

"Пока Путин является президентом Российской Федерации диалог по поводу Крыма даже не откроется. Его может открыть в той или иной форме только преемник Путина", - отметил журналист.

При этом он подчеркнул, что данное обстоятельство не будет означать возвращение Крыма.

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"Я представляю себе более реалистичным процесс, когда население, которое будет считаться потенциально (российскими оккупантами, - ред.) выступающим за возвращение Крыма Украине, будет из Крыма выдавливаться, как, скажем, было выдавливание грузин с территории Абхазии или Южной Осетии. Не сразу, а в результате ряда провокаций. Последняя война России и Грузии привела к окончательному завершению существования грузинского населения в границах Южной Осетии. Я уверен, что такая же угроза есть у крымско-татарского населения Крыма. И что будут еще организованы Россией провокации для того чтобы полностью избавиться от крымско-татарского населения", - подчеркнул Портников, отвечая на вопросы читателей своей страницы.