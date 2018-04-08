Ранены 4 украинских воина, зафиксированы 12 обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

8 апреля, 2018, 22:42

В первую половину суток Пасхи 2018 года режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался, по состоянию на 18:00 зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Водяного и дважды неподалеку Лебединского.Также из гранатометов обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкина, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, а из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляли защитников Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

"Вследствие боевых действий четыре украинские защитника получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.