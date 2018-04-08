Ранены 4 украинских воина, зафиксированы 12 обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО
Об этом передает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Водяного и дважды неподалеку Лебединского.Также из гранатометов обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкина, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, а из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляли защитников Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.
"Вследствие боевых действий четыре украинские защитника получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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