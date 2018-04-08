Пьяные парни на Соломенке в Киеве показали девушки, как стреляют по соседским окнам. Всех троих задержали патрульные

8 апреля, 2018, 18:22

Нацполіція задержала трех человек, подозреваемых в стрельбе по окнам жилых домов в столичном Соломенском районе

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

По сообщению, 7 апреля 2018 года около полудня в полицию обратились жители сразу двух многоэтажек на улице Митрополита Василя Липкивского и сообщили полиции, что по их квартирам стреляют.

Окно одной квартир имело характерные повреждения, предположительно, от выстрела. В другой квартире предмет, похожий на пулю к патрону, застрял в стене балкона.

Как удалось установить, огонь вели нетрезвые молодые люди из их квартиры на соседней улице Кудряшова.

"Патрульные совместно с работниками Соломенского управления полиции задержали предполагаемых злоумышленников – двоих мужчин и женщину. Все задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения. В квартире предполагаемых стрелков, с помощью кинологов со служебными собаками, был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Из него, вероятно, и осуществляли выстрелы", - добавили в полиции.