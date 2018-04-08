Представители Генконсульства РФ пытались вывезти команду судна "Норд" в РФ

8 апреля, 2018, 11:09

Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области

Об этом 8 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыло два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", - отметили в ГПСУ.

Во время проверки было установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и что лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.... За попытку нарушения границы на лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 Куоап", - сообщили пограничники.

Поскольку граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу пропущено их не было и возвращено в тыл Украины.

Отметим, в росЗМІ 8 апреля распространили комментарий представителя компании-судовладельца "Норда" Анны Шевелевой, которая заявила, что украинская сторона якобы предоставила гарантии перехода команды судна в Крым через Чонгар по документам, которые выданы российской стороной, а для обеспечения перехода выделено группу пограничников.