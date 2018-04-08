Повстанцы в Сирии заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада
8 апреля, 2018, 07:48
Несколько повстанческих групп, которые ведут военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.
Several Syrian activist groups say a toxic gas attack killed dozens of people in Ghouta. The Syrian regime says it's not responsible. https://t.co/CJidkghaHA pic.twitter.com/wp5VEJsFtC— CNN Breaking News (@cnnbrk) 7 апреля 2018 г.
Правительственные силы опровергают свою причастность.
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