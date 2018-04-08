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Повстанцы в Сирии заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада

Несколько повстанческих групп, которые ведут военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.

Правительственные силы опровергают свою причастность.

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